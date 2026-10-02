OpenAI, prosedür dışı hassas bilgi kullanımı gerekçesiyle 3 çalışanını işten çıkardı - Son Dakika
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OpenAI, prosedür dışı hassas bilgi kullanımı gerekçesiyle 3 çalışanını işten çıkardı

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BBC'ye konuşan adı paylaşılmayan OpenAI sözcüsü, 3 çalışanın hassas bilgileri kurumun prosedürlerinin dışında hatalı kullanıp politikaları ihlal ettiği gerekçesiyle işine son verildiğini söyledi. Açıklamada, bu kişilerin çalışmalar için gereken güveni zedelediği kaydedildi.

OpenAI'ın, yapay zeka modellerini analiz eden başka bir kuruluşa ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere "hassas bilgileri hatalı kullandıkları" gerekçesiyle 3 çalışanının işine son verdiği bildirildi.

BBC'ye konuşan ismi paylaşılmayan OpenAI sözcüsü, kurumun işten çıkardığı kişilerle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Soruşturmamız, bu kişilerin hassas bilgileri şirketin belirlenmiş prosedürlerinin dışında hatalı kullandığını, politikalarımızı ihlal ettiğini ve çalışmalarımız için gerekli olan güveni zedelediğini doğruladı." ifadesine yer verildi.

"Hassas şirket bilgilerine erişim ve bunları kullanma konusundaki politikaları ihlal ettikleri için 3 kişinin işten çıkarıldığı" belirtilen açıklamada, işlerine son verilen bu kişilerle ilgili başka bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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