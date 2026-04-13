Avrupa'da Tek Adam Rejimleri Sandıkta Devrildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'da Tek Adam Rejimleri Sandıkta Devrildi

13.04.2026 05:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün gece yapılan seçimlerde Viktor Orbán'ın liderliğindeki iktidar, Tisza Partisi'nin zaferiyle sona erdi. Bu olay, Avrupa siyasetinde son dönemde yaşanan dördüncü önemli gelişme olarak kaydedildi ve popülist otoriter rejimlerin geleceği için bir dönüm noktası olabilir.

Avrupa'da dün gece tarihi bir olay meydana geldi ve en az 4 'Tek Adam' klişesi paramparça oldu. Bu coğrafyanın İkinci Dünya Savaşı sonrası en güçlü 'tek adam rejimlerinden biri' dün sandıkta devrildi. Sadece o da değil; bu, Avrupa siyasetinde son 2 ay içinde meydana gelen dördüncü önemli olaydı. Önce Almanya yerel seçiminde Yeşiller büyük bir zafer kazandı, Fransa'da yerel seçimleri solcular kazandı, İtalya'da Meloni referandumu kaybetti ve dün gece de Avrupa Birliği'nin en güçlü otoriter lideri Viktor Orbán seçimde hezimete uğradı.

Avrupa'da diktatörlük rejimleri bir gecede çöker: İspanya'da Franco, Portekiz'de Salazar, Doğu Almanya'daki komünist diktatörlük ve Romanya'da Çavuşesku örnekleri gibi. Orbán'la birlikte 21. yüzyılın yeni nesil 'Tek adam rejimlerinin' bazı efsaneleri de çöktü. 'Seçimi kaybetse de gitmez' deniyordu, ancak Orbán yenilgiyi kabul etti ve gitti. Medyanın yüzde 80'i elindeydi, yargıyı kontrol ediyordu, ancak bu da işe yaramadı.

Arkasına Trump, Arjantin Devlet Başkanı, İtalya başbakanı ve Netanyahu gibi güçlü popülist liderleri almıştı, ancak Macar halkı bunları iplemedi. Orbán'ın korku imparatorluğu bir gecede çöktü. Bu olay, Avrupa'nın ortasında bir demokrasi devrimi oldu ve 21. yüzyılda yükselen popülist otoriter rejimler için sonun başlangıcı olabilir. Tisza Partisi ve lideri Peter Magyar seçimi kazandı, Orbán'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 06:40:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.