Avrupa'da Tek Adam Rejimleri Sandıkta Devrildi

Avrupa'da dün gece tarihi bir olay meydana geldi ve en az 4 'Tek Adam' klişesi paramparça oldu. Bu coğrafyanın İkinci Dünya Savaşı sonrası en güçlü 'tek adam rejimlerinden biri' dün sandıkta devrildi. Sadece o da değil; bu, Avrupa siyasetinde son 2 ay içinde meydana gelen dördüncü önemli olaydı. Önce Almanya yerel seçiminde Yeşiller büyük bir zafer kazandı, Fransa'da yerel seçimleri solcular kazandı, İtalya'da Meloni referandumu kaybetti ve dün gece de Avrupa Birliği'nin en güçlü otoriter lideri Viktor Orbán seçimde hezimete uğradı.

Avrupa'da diktatörlük rejimleri bir gecede çöker: İspanya'da Franco, Portekiz'de Salazar, Doğu Almanya'daki komünist diktatörlük ve Romanya'da Çavuşesku örnekleri gibi. Orbán'la birlikte 21. yüzyılın yeni nesil 'Tek adam rejimlerinin' bazı efsaneleri de çöktü. 'Seçimi kaybetse de gitmez' deniyordu, ancak Orbán yenilgiyi kabul etti ve gitti. Medyanın yüzde 80'i elindeydi, yargıyı kontrol ediyordu, ancak bu da işe yaramadı.

Arkasına Trump, Arjantin Devlet Başkanı, İtalya başbakanı ve Netanyahu gibi güçlü popülist liderleri almıştı, ancak Macar halkı bunları iplemedi. Orbán'ın korku imparatorluğu bir gecede çöktü. Bu olay, Avrupa'nın ortasında bir demokrasi devrimi oldu ve 21. yüzyılda yükselen popülist otoriter rejimler için sonun başlangıcı olabilir. Tisza Partisi ve lideri Peter Magyar seçimi kazandı, Orbán'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi.