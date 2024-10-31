Orban'ın Ziyaretine Tepkiler

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Avusturya Ulusal Meclisinin aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden (FPÖ) yeni başkanı Walter Rosenkranz'ı ziyaretine, ülkedeki çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Macaristan Başbakanı Orban, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Rosenkranz'ı beraberindeki heyetle ziyaret etti.

Ziyaretin, geçen hafta meclisteki oylamada aşırı sağcı FPÖ'nün adayının başkan seçilmesinden kısa bir süre sonra yapılması dikkati çekti.

Ulusal Meclisten yapılan açıklamada, Orban'ın bir nezaket ziyaretinde bulunduğu, görüşmeye aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in Macar mevkidaşıyla görüşüp görüşmediğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Orban ile görüşmeye tepki

Öte yandan, Rosenkranz'ın göreve geldikten sonraki ilk resmi görüşmesini Orban'la yapması başta Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) olmak üzere çeşitli çevrelerin tepkisine neden oldu.

SPÖ Genel Başkanı Andreas Babler de aşırı sağcı partiye tepki göstererek, Rosenkranz'ın meclis başkanı seçilmesini eleştirdi.

Yeşiller Partisi de düzenlediği basın toplantısında ziyarete tepki gösterdi, meclisin önünde toplanan küçük bir grup da Orban'ı protesto etti.

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, aşırı sağcıların Orban ziyaretiyle vermek istediği mesajın "vahim" olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Rosenkranz da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada eleştirilerin "yapay olduğunu" belirterek, yeni bir yasama sürecinin başında komşu Macaristan'la iyi ilişkilere özen göstermenin önemli olduğunu söyledi.

Ülkede 29 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında meclise giren partilerin aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon kurmak istememesi üzerine yaşanan siyasi gerilimin ardından 24 Ekim'de mecliste yapılan oylamada, Özgürlük Partisinin adayı Rosenkranz, merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) de desteği ile yeni başkan seçilmişti.