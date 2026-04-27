Orban Macaristan'ı terk mi ediyor?

Macaristan'da muhalefetin seçim zaferinin ardından yeni hükümet henüz kurulmamışken, siyasi atmosferde sürekli bir değişim yaşanıyor. Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarının ardından milletvekilliğini kabul etmeyeceğini açıklaması, destekçilerinde şaşkınlık yaratırken, karşıtları bunu hesap vermekten kaçma girişimi olarak yorumladı. BBC Türkçe'den Tarık Demirkan'ın aktardığına göre, yeni dönemde geçmiş skandallar ve yolsuzlukların meclis gündemine gelmesi bekleniyor ve Orban bu dosyalarla yüzleşmek istemiyor.

Macar gazeteci Szabolcs Pany, Orban'ın sadece meclisi değil, Macaristan'ı da terk etmeye hazırlandığını öne sürdü. Orban'ın dünya kupası maçlarını izlemek üzere ABD'de bulunacağı açıklanırken, kalıcı olarak ayrılacağı iddiaları bağımsız milletvekili Akos Hadhazy tarafından da destekleniyor. Hadhazy, Orban'ın milletvekilliğini kabul etmemesi durumunda dokunulmazlığını kaybedeceğini ve yolsuzluk iddialarıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğini belirtti. Orban'ın damadı Istvan Tiborcz ve kızı Rahel Orban'ın seçimler öncesinde varlıklarını Amerika'ya taşıması da iddiaları güçlendiriyor.

Peter Magyar, Orban yanlısı elitin seçim yenilgisinin ardından yolsuzluklardan hesap vermekten korkarak sermayelerini yurt dışına çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Yeni hükümetin henüz kurulmamış olmasına rağmen, savcılıklar geçmişteki yolsuzluklarla ilgili harekete geçmeye başladı. Orban'ın yakın çalışma arkadaşı eski Merkez Bankası başkanı György Matolcsi döneminde ortaya çıkan bir milyar euroya varan zarar iddiaları, seçimlerin ardından başsavcılık tarafından soruşturma başlatılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Seçimlerden rejim değişikliği kararlılığının çıkması ve Peter Magyar'ın TİSZA partisinin büyük çoğunluk elde etmesi, Macar halkında büyük umutlar uyandırdı. Yeni siyasi elitin geçmişteki partilerin dışından gelmesi halkın desteğini artırıyor. Magyar, 9 Mayıs'ta hükümetin kurulmasının ardından halkı büyük meydanda rejim değişikliğini kutlamaya çağırdı.