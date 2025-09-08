Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın 3'e bölüneceğini iddia etti - Son Dakika
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın 3'e bölüneceğini iddia etti

08.09.2025 16:54
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi şeklinde 3 parçaya bölüneceğini ileri sürdü.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kötcse kasabasında yaptığı konuşmada, uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA, UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞI KAZANDI

Magyar Nemzet gazetesinin haberine göre Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni bir strateji getirdiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazandığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıf kaldığını kabul ettiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

UKRAYNA'NIN 3'E BÖLÜNECEĞİ İDDİASI

Ukrayna'nın kaderinin belli olduğunu ve bölünmeye başladığını belirten Orban, "Rusya'nın kontrolündeki bölge zaten var ve bugünkü tartışma sadece bu bölgenin kaç il içermesi gerektiği üzerine." dedi. Viktor Orban, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi şeklinde 3 parçaya bölüneceğini savundu.

"AB DE BİR PARÇALANMA SÜRECİNDE"

AB'nin de bir "parçalanma süreci" içerisinde olduğunu dile getiren Orban, "Temel bir değişiklik olmazsa, bu AB'nin son bütçesi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

