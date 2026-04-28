Orçun Kartal cinayetinde katil zanlısı Yakup Özmez'e 22 yıl hapis

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak ölen Orçun Kartal cinayetinde yargılanan tutuklu sanık Yakup Özmez, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine hükmederken, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla indirdi.

Duruşmada sanık Yakup Özmez, Orçun Kartal'ı öldürmediğini iddia ederek, 'Orçun çocukluk arkadaşımdır. İki yıl önce beni yaralamıştı, barıştık. Kesinlikle ben öldürmedim' dedi. Ancak tanık ifadeleri ve deliller sanığın suçunu ortaya koydu. Polis memurları, olay yerinde ve hastanede Orçun Kartal'ın 'Beni Yakup Özmez vurdu' dediğini belirtti. Orçun'un ağabeyi de kardeşinin son sözlerinin 'Abi Yakup Özmez bana sıktı, tuzak kurdular' olduğunu aktardı.

Mahkeme, sanığın sevgilisi Berivan Ö.'nün Tiktok hesabından 'Rabia' isimli sahte kadın profili oluşturarak Orçun'u tuzağa çektiğini, olay yerine çağırdığını ve 4 el ateş ederek öldürdükten sonra Kuzey Irak'a kaçtığını tespit etti. Sanığın cezaevi firarisi olduğu ve cinayeti planlı işlediği vurgulandı. Mahkeme, sanığa iyi hal indirimi uygulamazken, ruhsatsız silah kullanımından ayrıca 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca Yakup Özmez'in 4 yıl önce öldürülen Meryem Sevim cinayetinde de yargılandığı ancak delil yetersizliğinden beraat ettiği ortaya çıktı.