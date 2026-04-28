Orçun Kartal cinayetinde katil zanlısı Yakup Özmez'e 22 yıl hapis
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da sokak ortasında öldürülen Orçun Kartal cinayetinde yargılanan Yakup Özmez, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, haksız tahrik indirimiyle cezayı 22 yıla indirdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak ölen Orçun Kartal cinayetinde yargılanan tutuklu sanık Yakup Özmez, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine hükmederken, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla indirdi.

Duruşmada sanık Yakup Özmez, Orçun Kartal'ı öldürmediğini iddia ederek, 'Orçun çocukluk arkadaşımdır. İki yıl önce beni yaralamıştı, barıştık. Kesinlikle ben öldürmedim' dedi. Ancak tanık ifadeleri ve deliller sanığın suçunu ortaya koydu. Polis memurları, olay yerinde ve hastanede Orçun Kartal'ın 'Beni Yakup Özmez vurdu' dediğini belirtti. Orçun'un ağabeyi de kardeşinin son sözlerinin 'Abi Yakup Özmez bana sıktı, tuzak kurdular' olduğunu aktardı.

Mahkeme, sanığın sevgilisi Berivan Ö.'nün Tiktok hesabından 'Rabia' isimli sahte kadın profili oluşturarak Orçun'u tuzağa çektiğini, olay yerine çağırdığını ve 4 el ateş ederek öldürdükten sonra Kuzey Irak'a kaçtığını tespit etti. Sanığın cezaevi firarisi olduğu ve cinayeti planlı işlediği vurgulandı. Mahkeme, sanığa iyi hal indirimi uygulamazken, ruhsatsız silah kullanımından ayrıca 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca Yakup Özmez'in 4 yıl önce öldürülen Meryem Sevim cinayetinde de yargılandığı ancak delil yetersizliğinden beraat ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:02:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.