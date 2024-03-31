Ordu 1. Amatör Küme'de maç sonrası çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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Ordu 1. Amatör Küme'de maç sonrası çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı

Ordu 1. Amatör Küme\'de maç sonrası çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı

Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.03.2024 00:41  Güncelleme: 00:43
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Ordu 1. Amatör Küme'de oynanan maçın ardından çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı.

Karşıyaka Spor Tesisleri 1 No'lu sahada oynanan Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme çeyrek finali maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yendi.

Maçın ardından futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Kavgada yaralanan 6 futbolcu, kentteki hastanelere sevk edildi.

Futbolculardan 5'inin tedavilerinin tamamlandığı, birinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu 1. Amatör Küme'de maç sonrası çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu 1. Amatör Küme'de maç sonrası çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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