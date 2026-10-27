Ordu Altınordu'da eve düzenlenen narkotik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu Altınordu'da eve düzenlenen narkotik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

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Ordu Altınordu\'da eve düzenlenen narkotik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre gözaltına alınan 4 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 1 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiAltınorduNarkotik3. SayfaGüncelOrduSon Dakika

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