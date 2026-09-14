Ordu Altınordu'da uyuşturucu operasyonu, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 37 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, C.Ş, B.A, S.G. ve U.C.A'nın adreslerinde yaptığı aramalarda 37 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu Altınordu'da uyuşturucu operasyonu, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?