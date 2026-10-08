Ordu Altınordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden 20 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Ordu Altınordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden 20 kamyon çöp çıkarıldı

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Ordu Altınordu\'da yalnız yaşayan kişinin evinden 20 kamyon çöp çıkarıldı
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Ordu Altınordu'da belediye ekipleri, kötü koku ihbarı üzerine Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kişinin evine girerek 20 kamyon çöp ve atık tahliye etti. Yaklaşık 6 saat süren temizliğin ardından ev ilaçlanıp dezenfekte edildi, mahalledeki koku sorunu giderildi.

(ORDU) - Altınordu Belediyesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine girdikleri evden 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkardı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler yaptığı incelemede, 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı evin içerisinde ve bahçesinde uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık bulunduğu tespit edildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından evin temizlenmesi için Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel ve iş makineleri yönlendirildi. Zabıta ekipleri ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, evin tüm odalarında ve çevresinde birikmiş olan atıklar iş makineleri ve personelin yoğun çalışmasıyla tahliye edildi.

Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışması sonucunda evden ve çevresinden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Atıkların tamamen kaldırılmasının ardından ev, ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahallede şikayet konusu olan kötü koku sorunu ortadan kaldırıldı.

"YALNIZ YAŞAYAN KOMŞULARIMIZI GÖRMEZDEN GELMEYELİM"

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli müdahalelerin gecikmeden yapıldığını söyledi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Tepe, özellikle yalnız yaşayan vatandaşların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çevre ve halk sağlığını ilgilendiren her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan noktalarda ekiplerimizle hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Bu tür durumlarda belediyelerimizin sorumluluğu kadar toplum olarak birbirimize karşı sorumluluğumuz da var. Özellikle yalnız yaşayan, desteğe ihtiyaç duyabilecek hemşehrilerimizi görmezden gelmeyelim. Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim; ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim. Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA
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