Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, asılsız ve yersiz iddialarla, düzmece evraklarla ve açıklamalarla Orduluların iradesini bertaraf etmek isteyenlerin amaçlarına ulaşamadığını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan AK Parti Adayı Güler, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Seçim sonuçlarını etkileyecek herhangi bir hukuk dışı işlem yahut eksikliğinin olmadığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:
"Şu aşama itibarıyla gerek sandık kurullarının gerekse de sandık sonuçlarının hukuki sıhhatini ve seçim sonuçlarını etkileyecek herhangi bir hukuk dışı işlem yahut eksikliğinin olmadığını siz değerli hemşehrilerimiz ile paylaşmak isteriz. Özellikle sandık kurulları tarafından İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen tutanaklarda herhangi bir hukuk dışı tahribat yahut hukuka aykırı bir işlem bulunmamaktadır. Orduluların demokratik tercihleri ve teveccühleri büyük bir özveri ile hukuk dairesinde korunmuştur. Asılsız ve yersiz iddialarla, düzmece evraklarla ve açıklamalarla Orduluların iradesini bertaraf etmek isteyenler amaçlarına ulaşamamışlardır. Hayırlı olsun Ordu."
Son Dakika › Güncel › Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: Asılsız İddialarla Orduluların İradesi Bertaraf Edilemedi - Son Dakika
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