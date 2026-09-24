Ordu'da 62 yıldır torna işi yapan Zekeriya Şentürk, 2026 Yılının Ahisi seçildi - Son Dakika
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Ordu'da 62 yıldır torna işi yapan Zekeriya Şentürk, 2026 Yılının Ahisi seçildi

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Ordu\'da 62 yıldır torna işi yapan Zekeriya Şentürk, 2026 Yılının Ahisi seçildi
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Ordu Altınordu'da 53 yıldır aynı dükkanda torna işi yapan 76 yaşındaki Zekeriya Şentürk, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince 2026 Yılının Ahisi seçildi. 62 yıllık meslek hayatında çok sayıda çırak, kalfa ve usta yetiştiren Şentürk, işine ilk günkü heyecanla devam ediyor.

Ordulu torna ustası Zekeriya Şentürk, "Yılın Ahisi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ortaokuldan mezun olduktan sonra tornacının yanında çıraklığa başlayan Şentürk, vatani görevini yapmak için askere gidene kadar mesleğin inceliklerini öğrendi.

Vatani görevini tamamlayarak memleketine dönen Şentürk, 1973'te Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde iş yeri açtı.

Kentin eski çilingirlerinden 76 yaşındaki Şentürk, 53 yıldır aynı dükkanda tornacılığın yanı sıra kurumlara ve vatandaşlara ait hesap makinesi, daktilo ve tekstil makinelerinin bakım ve onarımını da yapıyor.

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi aracılığıyla bugüne kadar yanında staj gören öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktaran Şentürk, 62 yıllık meslek hayatında çok sayıda çırak, kalfa ve usta yetiştirdi.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" seçilmesinin mutluluğunu yaşayan Zekeriya Şentürk, AA muhabirine, mesleğe 14 yaşındayken ağabeyinin yönlendirmesiyle adım attığını söyledi.

İlk yıllarda torna, tesviye ve çilingirlik yaptığını, mesleğini halen de ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü anlatan Şentürk, geçmişte bu işlerin daha zor olduğunu ancak gelişmeler sayesinde imalat başta olmak üzere çalışma şartlarının iyileştiğini belirtti.

"1973 yılından bugüne sayısız çırak yetiştirdim"

Şentürk, o yıllardan beri işini hatasız sürdürmeye çalıştığını vurgulayarak, "Askerliğime 5-6 yıl kala çıraklık ve kalfalık dönemim oldu. 1970'de asker oldum. Askerde de büro ve tekstil makineleri, daktilo ve hesap makinesi tamiratı yapıyordum. Askerden geldikten sonra 1973'te iş yeri açtım. Resmi kurumların daktilo, hesap makinesi, tekstil makinelerini tamir ettim. Torna ve tesviye işleri yaptım, çilingircilikle mesleğime devam ettim." dedi.

Mesleğe başladığı yıllardan itibaren çeşitli işleri bir arada yürüttüğüne işaret eden Şentürk, özellikle çilingirciliğin o yıllardan bugüne daha da büyüyerek geliştiğini kaydetti.

Şentürk, iş yerine ilk olarak kollu bir anahtar makinesi aldığını belirterek, "O zaman çok mutluydum. Şu anda burada binbir çeşit makineler var." diye konuştu.

Meslek hayatını anlatan 4 çocuk babası Şentürk, şöyle devam etti:

"1973 yılından bugüne sayısız çırak yetiştirdim. Helali hoş olsun, onlar da iş yeri açtılar, kazançlarını temin ediyor, evlerini geçindiriyor. Cenab-ı Allah onlara da bolluk, bereket versin. Müşterilerimizi memnun edebiliyorsak ne mutlu bize. Vatanımıza, milletimize faydalı oluyorsak da bundan çok mutluluk duyarım."

Şentürk, sağlığı el verdiğince mesleğini devam ettirmek istediğini dile getirerek, "2026 yılının ahisi seçildiğim için mutluyum. Beni seçen kurumlardan Allah razı olsun. Mutluyum, sevinçliyim. Bu mutluluğum yıllarca, ölünceye kadar devam edecek." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da 62 yıldır torna işi yapan Zekeriya Şentürk, 2026 Yılının Ahisi seçildi - Son Dakika
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