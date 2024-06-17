Ordu'da 75 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Ordu'da 75 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde düzenlenen bir davet yemeğine katılan bazı kişiler, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. 75 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildiği ve genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

17.06.2024 23:47
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Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, bir davet yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu.

Olay, ilçeye bağlı Ağızlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurban bayramı dolayısıyla düzenlenen bir davet yemeğine katılan vatandaşların bir kısmı, yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve çeşitli şikayetleri bulunan toplam 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şahıslar, yapılan kontrol ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şahısların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ordu'da 75 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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