Ordu'da Ahilik Haftası'nda yılın ahi, çırağı ve kalfasına ödül verildi - Son Dakika
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Ordu'da Ahilik Haftası'nda yılın ahi, çırağı ve kalfasına ödül verildi

Ordu\'da Ahilik Haftası\'nda yılın ahi, çırağı ve kalfasına ödül verildi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda protokol ve esnaf temsilcileri mehteran eşliğinde yürüdü. Konuşmaların ardından yılın ahisi, çırağı ve kalfasına plaket ve ödülleri verildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Karapınar Mahallesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri ve esnaf odaları temsilcileri, mehteran eşliğinde Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'ne yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ahiliğin önemine işaret ederek, "Elimizi işe, gönlümüzü ahlaka ayırmamız lazım. Dilimizle de doğruyu ifade ederek ahiliği bir nostaljik olay olarak değil, yılda bir hafta Ahilik Haftası olarak değil, bütün hayatımıza oturtmamız lazım." dedi.

İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır ise Ahilik Haftası'nın, ahilik kültür ve değerlerinin yeniden hatırlanmasına vesile olmasını temenni etti.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Kaya da ahiliğin sadece bir meslek örgütlenmesi değil, ahlakı, adaleti, dayanışmayı ve kaliteyi rehber edinen bir yaşam biçimi olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından, "yılın ahisi" Zekeriya Şentürk, "yılın çırağı" Tufan Polat ve "yılın kalfası" Sevilay Karahasan'a plaket ve ödülleri verildi, katılımcılara pilav ikram edildi.

Programa, Vali Muammer Erol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Ahilik Haftası'nda yılın ahi, çırağı ve kalfasına ödül verildi - Son Dakika

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