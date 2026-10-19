Ordu\'da Boztepe\'den havalanan paraşütçü rüzgar nedeniyle denize inmek zorunda kaldı

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki 530 rakımlı Boztepe'den yamaç paraşütüyle havalanan kişi, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sahile ulaşamayarak denize iniş yaptı.

Altınordu ilçesindeki 530 rakımlı Boztepe'den havalanan ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçüsü, uçuş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kontrolünü kaybetti. Sahile inemeyen paraşütçü, denize iniş yapmak zorunda kaldı. Açıktan sahile kendi imkanlarıyla ulaşan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.