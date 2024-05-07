Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı

Ordu\'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde besicilik yapan M.Ç'nin ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler Y.İ. ve U.İ'nin hayvanları Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir tüccara sattığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler tutuklandı ve çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

07.05.2024 13:33
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Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı.

Fatsa ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde besicilik yapan M.Ç'nin 3 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler Y.İ. (35) ve U.İ'nin (18) hayvanları Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir tüccara sattığını tespit etti.

Hayvanları da taşıdıkları araçta yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalınan hayvanların da sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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