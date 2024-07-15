Ordu'da Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ordu'da Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirildi

Ordu'da turizm noktalarını tanıtmak amacıyla Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirildi. Vali, belediye başkanları, iş insanları ve kulüp üyelerinin katıldığı etkinlikte, bölgenin turizm potansiyeli ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

15.07.2024 12:37
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Ordu'da turizm noktalarını tanıtmak amacıyla Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasından (OTSO) yapılan açıklamaya göre, Oksijen Off-Road Kulübünce Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne düzenlenen tırmanışa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek, iş insanları ve kulüp üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, off-roadcularla 2800 rakımlı Göndeliç Tepesi'ne geldiklerini belirtti.

Buraya kayak merkezi yapılmasını düşündüklerini aktaran Güler, "Bölgenin, Türkiye'nin, belki de dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak. Binlerce kişinin kayak yaptığı bir yer olacak. Çambaşı'nda 2,5 ay kar varken, daha yüksek rakıma sahip olduğu için Gönderiç'te 5 ay kar var. Güzel bir gezi gerçekleştirdik. İnşallah buraya yatırımlar da devam edecek." ifadelerini kullandı.

OTSO Başkanı Karlıbel ise müthiş bir yerde güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini vurguladı.

Serin ve bol sisli havasıyla tam yayla havası yaşadıklarını anlatan Karlıbel, "Ordu'nun değerlerini görmek, bunu birilerine gösterebilmek en önemli görevlerimizden. İnşallah etkinlikleri daha sık yapar hale geleceğiz. Turizmi çeşitlendirmemiz lazım. Atlı safariler, motokros, off-road... Bunların her biri bu işi zenginleştiren bölümler. İnşallah onlarla bundan sonraki turizm sezonlarında daha sıkı ve ciddi ilişkilerle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oksijen Off-Road Kulübü Başkanı Ferda Tanrıverdi de protokol üyeleri ve iş insanlarıyla çok güzel bir etkinlik yaptıklarını aktararak, "Ordu'da insanlar şu an sıcaktan denize giriyor. Ancak yaylada hava temiz, serin, nem yok." dedi.

Etkinlik kapsamında Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış yapılmasının ardından Armutalan mesire alanı, Ablak Kayası ve doğal ürünler satış noktaları incelendi.

Kaynak: AA

Çambaşı, Ordu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Çambaşı Göndeliç Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirildi - Son Dakika
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