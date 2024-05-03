Ordu\'da çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Şarkiye Mahallesi'nde bulunan teleferik istasyonunun yanındaki otoparkta O.K. (48) ile M.A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, tabancayla M.A'ya ateş etti.
Bacağından yaralanan M.A, 112 Acil Sağlık ekibince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
O.K'nin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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