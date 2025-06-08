Ordu\'da Cinayet Şüphesi: 1 Tutuklandı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde E.K.'nın (68) evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 4 Haziran'da Alembey Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., evinin bahçesinde başına ezici ve kesici aletle vurularak öldürüldü. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları tespit edilen S.G. (41), U.N. (62), A.U. (49) ve Y.B. (60) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler U.N., A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.