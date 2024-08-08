Ordu'da çocuklar park istedi, belediye park yapacak - Son Dakika
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Ordu'da çocuklar park istedi, belediye park yapacak

Ordu\'da çocuklar park istedi, belediye park yapacak

Ordu'da evlerine yakın noktada park olmaması nedeniyle sokakta eylem yapan çocuklara Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, park müjdesi verdi.

08.08.2024 18:18
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ORDU'da 8 çocuk evlerine yakın noktada park olmaması nedeniyle, sokakta "Park isteriz" sloganı atıp eylem yaptı. Komşuların kaydedip, sosyal medyaya yüklediği görüntülerin ardından Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çocuklara park müjdesi verdi.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 963 Sokak'ta oturan çocuklar, evlerine yakın çevrede park bulunmaması nedeniyle sokağa çıkıp "Park isteriz" sloganıyla eylem yaptı. Çocukların eylemi, komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılıp ilgi görmesi ve etkileşim alması sonrası, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, alana park yapılacağını duyurdu. Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Haklı bir talebi nasıl da güzel bir eylemle dile getiriyorlar. Yöntem, üslup ve eylem harika. İlgili müdürlerimizle görüştüm. Talebin iletildiği sokağa en yakın konumda bulunan uygun bir alana park yapacağız. Sevgili kardeşlerimin isteği bizim önceliğimizdir. Çalışmalara başladık. Ayrıntıları en kısa sürede paylaşacağız. Sizi seviyorum kardeşlerim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da çocuklar park istedi, belediye park yapacak - Son Dakika

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