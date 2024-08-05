Ordu'da Cumhuriyet savcısının ailesini koruma amacıyla hareket ettiği iddiaları

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Yargıda Birlik Derneğince, Ordu'da, "Cumhuriyet savcısının tartıştığı mekan sahibi ile çalışanlarını gözaltına aldırdığı" iddialarının kamuoyunu yönlendirme amaçlı manipülatif haber ve paylaşımlar olduğu belirtilerek, yaşanan olayda savcının ailesini koruma amacıyla hareket ettiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası mevkisinde dün meydana gelen olay üzerine bazı medya organları ile sosyal medyada, "mekanda boş yer olmamasına sinirlenen cumhuriyet savcısının mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı" yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın ailesiyle lokantaya gittiği, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verildiği aktarılan açıklamada, bunun üzerine tartışma yaşandığı belirtildi.

Tartışma esnasında işletme çalışanlarının savcının üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında savcının kayınvalidesinin ve kucağında bulunan dokuz aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları aktarılan açıklamada, "Olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturmada şüphelilerden birinin tutuklandığı, bir şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandığı öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan olayda Savcı'nın ailesini korumaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyleyken ailesini koruma amacıyla hareket eden meslektaşımızı zan altında bırakan ve kamuoyunu yönlendirme amaçlı manipülatif haber ve paylaşımların kabulü mümkün değildir. Yargıda Birlik Ailesi olarak yanında olduğumuz meslektaşımıza ve yakınlarına yaşadığı üzücü olayla ilgili olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hukuki sürecin hassasiyetle yürütülmesi için yakın takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz."