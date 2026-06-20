Ordu\'da Denize Girme Yasaklandı

ORDU Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde denize girmenin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluştuğu, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi. Açıklamada, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde il genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istenirken, denetimlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüleceği aktarıldı. Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, alınan kararın olası boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.