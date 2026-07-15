Ordu'da Denize Girmek Yasaklandı

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmediği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün il genelindeki sahillerde gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı ile 15 Temmuz Çarşamba günü ilimiz genelinde saat 12.00'den sonra denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."