Ordu'da düğün konvoyunda drift yapan 9 araç sürücüsüne 117 bin 668 lira ceza - Son Dakika
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Ordu'da düğün konvoyunda drift yapan 9 araç sürücüsüne 117 bin 668 lira ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen bir düğün konvoyunda drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren 9 araç sürücüsüne toplamda 117 bin 668 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozma gibi çeşitli kural ihlalleri tespit edildi. Ayrıca 2 kişinin sürücü belgesine el konuldu ve haklarında adli işlem başlatıldı.

01.07.2024 19:31
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir düğün konvoyunda drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren 9 araç sürücüsüne toplam 117 bin 668 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede dün 100 araçlı düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, B.E.U'ya drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozma, çevreyi rahatsız edecek gürültülü araç kullanma ve sigortasız araç kullanmadan 46 bin 36 lira ceza uyguladı.

E.E'ye ise drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozma, muayenesiz ikinci kez araç kullanmadan 46 bin 975 lira ceza kesen ekipler, 2 kişinin ise sürücü belgelerine el koyarak haklarında adli işlem yaptı.

Düğün konvoyundaki 7 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 24 bin 657 lira ceza verilen denetimde, toplamda 9 sürücüye 117 bin 668 lira para cezası uygulanmış oldu.

Açıklamada, drift yapan araçların görüntüleri de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da düğün konvoyunda drift yapan 9 araç sürücüsüne 117 bin 668 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da düğün konvoyunda drift yapan 9 araç sürücüsüne 117 bin 668 lira ceza - Son Dakika
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