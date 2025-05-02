Ordu'da otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde, Ahmet Yıldızlı (44) yönetimindeki 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarından site bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 4 çocuk babası Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?