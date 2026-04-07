Ordu'da Gastronomi Buluşması: Köklerden Geleceğe Bir Şehir Hikayesi

Altınordu Belediyesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Köklerden Geleceğe Ordu Gastronomi Buluşması' düzenlendi. Taşbaşı Sanat Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işletme sahipleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu'nun zengin mutfak kültürünün ele alındığı buluşmada, yerel ürünlerin korunması, gastronomi turizminin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kentin marka değerinin artırılması konuları tartışıldı. Panelde, Ordu'nun köklü mutfak geleneğinin yalnızca kültürel bir miras olmadığı, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve turizm açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gastronominin artık sadece mutfakla sınırlı olmadığını belirterek, 'Gastronomi, şehir ekonomilerinin önemli bir parçası, turizmin en güçlü araçlarından biri ve kentlerin marka değerini belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Bugün dünya turizminde gastronominin payı yüzde 25'lere ulaşmış durumda. Her 4 turistten 1'i seyahatini yemek için planlıyor. Bu çok büyük bir fırsat' dedi. Tepe, gastronominin doğru yönetildiğinde bir şehrin kaderini değiştirebileceğini ifade ederek, Ordu'nun bu anlamda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, mutfağı geçmişten bugüne taşımanın önemli bir görev olduğunu belirterek, 'Gastronomi; turizmdir, ekonomidir, üretimdir, istihdamdır. Aynı zamanda gastronomi bir şehrin marka değeridir' ifadelerini kullandı. OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel ise artan kültür seviyesinin yeni turizm akımları başlattığını belirtti ve 'Ordu belki şu an için sahip olduklarıyla gastronomi şehri olmayabilir ama gastronomide de iyi bir şehir olabilir' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gastronomi yazarı Adnan Şahin'in moderatörlüğünde 'Kökler, Kimlik ve Toplum' ile 'Gastroekonomi, İşletme ve Gelecek' konulu iki panel gerçekleştirildi. Panelin ardından konuşmacılara protokol tarafından günün anısına hediyeler takdim edildi.