Ordu'da Gastronomi Buluşması: Köklerden Geleceğe Bir Şehir Hikayesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 06:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Belediyesi, OTSO ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Ordu'nun zengin mutfak kültürü ve gastronomi turizminin potansiyelini tartışmak amacıyla 'Köklerden Geleceğe Ordu Gastronomi Buluşması' etkinliği düzenlendi. Panelde, gastronominin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi vurgulandı.

Altınordu Belediyesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Köklerden Geleceğe Ordu Gastronomi Buluşması' düzenlendi. Taşbaşı Sanat Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işletme sahipleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu'nun zengin mutfak kültürünün ele alındığı buluşmada, yerel ürünlerin korunması, gastronomi turizminin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kentin marka değerinin artırılması konuları tartışıldı. Panelde, Ordu'nun köklü mutfak geleneğinin yalnızca kültürel bir miras olmadığı, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve turizm açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gastronominin artık sadece mutfakla sınırlı olmadığını belirterek, 'Gastronomi, şehir ekonomilerinin önemli bir parçası, turizmin en güçlü araçlarından biri ve kentlerin marka değerini belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Bugün dünya turizminde gastronominin payı yüzde 25'lere ulaşmış durumda. Her 4 turistten 1'i seyahatini yemek için planlıyor. Bu çok büyük bir fırsat' dedi. Tepe, gastronominin doğru yönetildiğinde bir şehrin kaderini değiştirebileceğini ifade ederek, Ordu'nun bu anlamda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, mutfağı geçmişten bugüne taşımanın önemli bir görev olduğunu belirterek, 'Gastronomi; turizmdir, ekonomidir, üretimdir, istihdamdır. Aynı zamanda gastronomi bir şehrin marka değeridir' ifadelerini kullandı. OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel ise artan kültür seviyesinin yeni turizm akımları başlattığını belirtti ve 'Ordu belki şu an için sahip olduklarıyla gastronomi şehri olmayabilir ama gastronomide de iyi bir şehir olabilir' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gastronomi yazarı Adnan Şahin'in moderatörlüğünde 'Kökler, Kimlik ve Toplum' ile 'Gastroekonomi, İşletme ve Gelecek' konulu iki panel gerçekleştirildi. Panelin ardından konuşmacılara protokol tarafından günün anısına hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Altınordu Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Ekonomi, Kültür, Güncel, Otso, Ordu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
Narin Güran davasında arbede Aile adliye dışına çıkarıldı Narin Güran davasında arbede! Aile adliye dışına çıkarıldı
Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle... Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...
Survivor Seren Ay’ın Murat Boz şakası sonrası nişanlısı tüm fotoğrafları kaldırdı Survivor Seren Ay'ın Murat Boz şakası sonrası nişanlısı tüm fotoğrafları kaldırdı
Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

07:16
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
02:04
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:54
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti
Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 07:48:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.