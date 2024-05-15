Ordu'da Genç Çiftçi Projesi ile Hibe Alan Kadın Çiftçi Sürü Sahibi Oldu - Son Dakika
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Ordu'da Genç Çiftçi Projesi ile Hibe Alan Kadın Çiftçi Sürü Sahibi Oldu

Ordu\'da Genç Çiftçi Projesi ile Hibe Alan Kadın Çiftçi Sürü Sahibi Oldu

Altınordu ilçesine bağlı Kuylu Mahallesi'nde yaşayan Hamide Evli, Genç Çiftçi projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle 35 koyun alarak hayvancılığa başladı. Evli, 7 yılda hayvan sayısını 125'e çıkardı ve koyunlarını bölgedeki fındık bahçeleri ve yeşil alanlarda otlattığını belirtti. Ordu'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan projeler ve desteklerle kentteki küçükbaş sayısı 180 bine çıktı.

15.05.2024 11:15
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Ordulu Hamide Evli, Genç Çiftçi projesi kapsamında aldığı hibeyle sürü sahibi oldu.

Altınordu ilçesine bağlı Kuylu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Evli, Genç Çiftçi projesinden yararlanmak için 2017'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti.

Başvurusu kabul edilen Evli, sağlanan hibe desteğiyle 35 koyun alarak hayvancılığa başladı.

Eşi inşaat işçisi olan Evli, 7 yılda hayvan sayısını 125'e çıkardı. Oğlu Turan'ın da kendisine yardımcı olduğu 40 yaşındaki Hamide Evli, kırktığı hayvanların yününün yanı sıra kurban bayramlarında da erkek hayvanları satıyor.

Evli, koyunlarının bölgedeki fındık bahçeleri ve yeşil alanlarda otladığını, böylelikle yem tasarrufu sağladıklarını söyledi.

Hamide Evli'nin oğlu Turan Evli de koyunlarla kendisinin de ilgilendiğini vurgulayarak, ilerleyen süreçte hayvan sayısını artırmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Projeler ve desteklerle kentteki küçükbaş sayısı 180 bine çıktı

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentteki mera varlığının özellikle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinde etkili olduğunu belirtti.

Ordu'da yaygın olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Yılmaz, "Bundan 10 yıl öncesinde 100 bin civarında olan küçükbaş hayvan varlığımız uygulanan projeler ve verilen desteklerle 180 bine kadar ulaştı. Bu sayı her geçen gün büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Genç Çiftçi projesinden faydalanan Hamide Evli'nin de koyunları sürüye katmak, koçları satmak suretiyle işletmesini büyüttüğüne işaret eden Yılmaz, özellikle kadın besicilerin başarısının başkalarına da örnek olduğunu ve üreticilerin desteklerle koyun sayısını ikiye, üçe katladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Genç Çiftçi Projesi ile Hibe Alan Kadın Çiftçi Sürü Sahibi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Genç Çiftçi Projesi ile Hibe Alan Kadın Çiftçi Sürü Sahibi Oldu - Son Dakika
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