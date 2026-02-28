Ordu’da Heyelan: 2 Ev Yıkıldı - Son Dakika
Ordu'da Heyelan: 2 Ev Yıkıldı

28.02.2026 15:40
Fatsa'da aşırı yağışlar sonucu 2 ev ve 1 spor tesisi yıkıldı, 4 evde hasar meydana geldi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 ev ile 1 kapalı spor tesisi yıkıldı, 4 evde hasar oluştu. Tehlikeli yapılar tahliye edildi.

İlçenin İslamdağ Mahallesi'nde teknik takibi yapılan toprak hareketliliği, son günlerde etkisini artıran aşırı yağışlar nedeniyle ilerleme gösterdi. Yoğun kil tabakasına sahip zeminin suya doygun hale gelmesi sonucu bölgedeki yapılar etkilendi. 2 ev ile mahalledeki kapalı spor tesisi yıkılırken, yapılan ilk tespitlerde 4 evde de hasar oluştu. Can güvenliği gerekçesiyle tehlikeli binalar tahliye edilerek önlem alındı. Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı Avni Kula ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililer, hasar tespit çalışmaları ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

'TOPRAK KAYMASINI BEKLİYORDUK'

Heyelan bölgesinde açıklama yapan Ordu Valisi Muammer Erol, "Heyelan burada beklenmeyen bir şey değildi. AFAD'ın da bu bölgeyle ilgili önceden tespitleri vardı. Hak sahibi yerlerindeki vatandaşların müracaatı olmuştu. Çok sürpriz bir durum değildi. Sonuçta burada heyelan bölgesi olduğu için bu toprak kaymasını bekliyorduk. Sevindiğimiz taraf ise çok şükür can kaybının olmamasıdır. Maalesef heyelan kitlesi dönüm olarak çok büyüktür. Kitle ile birlikte toprak kayması meydana geldi, yaşanan süreçte evler zarar gördü. Bölgemizde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede toprak kayması meydana geldi. Fakat genel olarak buradaki kadar hasar oluşturmadı. Ünye ilçemizde de ciddi anlamda bir toprak kayması meydana gelmişti. Bu tür durumlarda vatandaşların çok dikkatli olması gerekir. Bölgemiz adına korku ve endişemiz, aşırı yağan yağmur neticesinde toprağın suya doyması ve bu nedenle toprak kaymalarının çoğalabileceğidir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, özellikle dere yataklarının önünü kapatacak hamlelerde bulunmamaları ve bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Ayrıca bölgemizde kar yağışı nedeniyle bin metre üzerinde 2 metreyi bulan kar kütlesi olan yerlerimiz var. Hızlı bir erime olursa kar kütlesi dere yataklarını daha da coşturacaktır. Bu anlamda toprak kaymaları da artabilecektirö dedi.

'2 EVİMİZ HASAR GÖRDÜ'

Gece saatlerinde hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaştığını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Son 3-4 gündür buradaki aşırı yağışlardan kaynaklı daha önce de heyelan olan bölgede bir hareketlenme vardı. Dün akşam ekiplerin almış olduğu önlemle birlikte yolu trafiğe kapatmıştık. Gece geç saatlerde hareketlilik en yüksek seviyeye ulaştı. 4 hanenin daha önce afet kapsamında tahliye kararları vardı. 2 tane daha evimizde hasar gözüküyor. Valimiz Muammer Erol koordinesinde gerekli çalışmalar tamamlanacak. Burada en önemli şey, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

