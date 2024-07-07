Ordu'da iki ilçeyi sel vurdu: Evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika
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Ordu'da iki ilçeyi sel vurdu: Evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü

Ordu'da dün geceden itibaren il genelinde yağan aşırı yağışlar Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sele neden oldu. Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi. Aşırı yağışların etkili olduğu İkizce ilçesinin merkezinde bulunan dere yatağında taşkınlar meydana gelirken, yetkililer tarafından köprü alanından uzak durulması istendi. Çaybaşı ilçesinde heyelan meydana geldi Yağışların etkili olduğu bir diğer bölge olan Çaybaşı ilçesinde ise yaşlı bir kadın hayatını kaybederken, dere yataklarında taşkınlar meydana geldi. Ekipler seferber oldu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler sel nedeniyle seferber oldu. Bazı evlerin vurduğu sel sularına karşı çalışmaların devam ettiği Çaybaşı ve İkizce ilçesinde ise vatandaşlarda kendilerince tedbir almaya çalıştı. İkizce'nin 7 mahallesinde heyelan yaşandı Yaşanan sel felaketi sonrası İkizce ilçesinde Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu. İlçenin bir çok bölgesinde ise aşırı yağışlar nedeniyle hasar meydana geldi.

07.07.2024 19:12
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Ordu'da iki ilçeyi sel vurdu: Evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü

ORDU - Ordu'da dün geceden itibaren il genelinde yağan aşırı yağışlar Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sele neden oldu.

Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi. Aşırı yağışların etkili olduğu İkizce ilçesinin merkezinde bulunan dere yatağında taşkınlar meydana gelirken, yetkililer tarafından köprü alanından uzak durulması istendi.

Çaybaşı ilçesinde heyelan meydana geldi

Yağışların etkili olduğu bir diğer bölge olan Çaybaşı ilçesinde ise yaşlı bir kadın hayatını kaybederken, dere yataklarında taşkınlar meydana geldi.

Ekipler seferber oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler sel nedeniyle seferber oldu. Bazı evlerin vurduğu sel sularına karşı çalışmaların devam ettiği Çaybaşı ve İkizce ilçesinde ise vatandaşlarda kendilerince tedbir almaya çalıştı.

İkizce'nin 7 mahallesinde heyelan yaşandı

Yaşanan sel felaketi sonrası İkizce ilçesinde Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu. İlçenin bir çok bölgesinde ise aşırı yağışlar nedeniyle hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da iki ilçeyi sel vurdu: Evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da iki ilçeyi sel vurdu: Evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika
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