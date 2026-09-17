Ordu'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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Ordu'da İlköğretim Haftası kutlandı

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Ordu\'da İlköğretim Haftası kutlandı
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Ordu'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Ordu'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan sınıf öğretmeni Ali Kemal İnce, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İnce, ilköğretimin çocuklar için yalnızca bilgi edinmeye başladıkları bir dönem olmadığını belirterek, bu sürecin aynı zamanda öğrencilerin kişiliklerinin, hayallerinin, değerlerinin ve geleceğe yönelik hedeflerinin şekillendiği önemli bir eğitim dönemi olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Mahperi Gem ise Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve çocuklara büyük önem verdiğini dile getirerek, öğrencilere düşen görevin Atatürk'ün gösterdiği yolda çok çalışmak, öğrenmek ve ülkeye faydalı bireyler olmak olduğunu vurguladı.

"Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik" sözünün kendilerine yol gösterecek güzel bir ifade olduğunu aktaran Gem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu söz okulumuzun ve eğitim hayatımızın en güzel anlamlarından birini anlatıyor. Çünkü okul sadece kitaplardan bilgi öğrendiğimiz yer değil, aynı zamanda birlikte yaşamayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, birbirimize saygı duymayı ve kardeşçe davranmayı öğrendiğimiz yer."

Öğrenci Ömer Halis Akdoğan'ın "Okulumuz" adlı şiiri okuduğu programda, Vali Muammer Erol ve protokol üyelerince bazı sınıflarda ücretsiz ders kitaplarının temsili dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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