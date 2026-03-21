Ordu'da İnsansız Deniz Aracı Patlatıldı
Ordu'da İnsansız Deniz Aracı Patlatıldı

Ordu\'da İnsansız Deniz Aracı Patlatıldı
21.03.2026 20:09
Mühimmat yüklü insansız deniz aracı, Ordu'da kontrollü bir şekilde patlatıldı.

ORDU VALİLİĞİ: İNSANSIZ DENİZ ARACI MÜHİMMAT YÜKLÜ OLDUĞU İÇİN SAHİLE 4 KM UZAKLIKTA PATLATILDI

Ordu'nun Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında sahile vuran cismi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede önlem alınarak sahil şeridi güvenlik çemberine alındı.

Ordu Valiliği'nden İDA hakkında yayınlanan açıklamada, "Ünye İlçemizin Yüceler Mahallesi'nde 20.03.2026 Cuma günü saat 16.00 sıralarında kıyıya vuran insansız deniz aracı; 21.03.2026 Cumartesi günü (bugün) saat 14.00 sıralarında İstanbul Sualtı Savunma (S.A.S) Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucunda cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildiğinden, sahile yaklaşık 4 km uzaklıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yücel ARSLANTEKE-Ahmet BAYRAK-Dursun Mehmet ŞAHİN/ÜNYE (Ordu),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ordu, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da İnsansız Deniz Aracı Patlatıldı - Son Dakika

20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:26
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
SON DAKİKA: Ordu'da İnsansız Deniz Aracı Patlatıldı - Son Dakika
