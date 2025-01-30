Ordu\'da Kablo Hırsızlığı: 3 Tutuklandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Yeşilkent ve Yazkonağı Mahallesi'ndeki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında F.M. (24), A.T. (24), R.Ş.S. (16), K.K. (19) ve A.S.M'yi (20) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Ünye Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan F.M, R.Ş.S. ve A.T. tutuklandı, A.S.M. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.