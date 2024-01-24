Ordu\'da kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

ORDU'da kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik gelen ihbar üzerine yaptığı incelemede, toplam 400 metre uzunluğundaki kablonun çalındığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K.T. (35), M.T. (35), M.T.K. (30) ve E.K. (26) olduğunu belirledi. 4 şüpheli operasyonla yakalanırken, ev ve üzerlerinde yapılan aramada; suçta kullanıldığı tespit edilen 5 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülüp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.