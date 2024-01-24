 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayında, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen cep telefonları, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Ordu\'da kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
24.01.2024 - 15:21,
Abone Ol
ORDU'da kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik gelen ihbar üzerine yaptığı incelemede, toplam 400 metre uzunluğundaki kablonun çalındığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K.T. (35), M.T. (35), M.T.K. (30) ve E.K. (26) olduğunu belirledi. 4 şüpheli operasyonla yakalanırken, ev ve üzerlerinde yapılan aramada; suçta kullanıldığı tespit edilen 5 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülüp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, İnkur, Ünye, Tutuklama, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:24:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement