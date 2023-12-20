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Ordu'da Kafes-22 Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Kafes-22 Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Ordu'da gerçekleştirilen Kafes-22 Operasyonu'nda suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 3 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda sahte mühür basım makinesi, plaka baskı pres makinesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu\'da Kafes-22 Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
20.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:07
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Ordu'da, suç örgütlerine yönelik Kafes-22 Operasyonu'nda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 63 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-22 Operasyonu" kapsamında, Ordu'da da operasyon gerçekleştirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Press Plaka (APP) olarak bilinen, büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılarak daha dikkati çekici görünümlü plakaların basıldığı yasa dışı basım atölyesi, iş yerleri ve ikametlerde arama yapıldı.

Aramalarda, sahte mühür basım makinesi, plaka baskı pres makinesi, 5 plaka baskı kalıbı, plaka boyama makinesi, 77 basılı APP plaka, 319 boş plaka levhası, 413 harf kalıbı, 444 rakam kalıbı, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler T.A. (33), K.K. (25) ve H.B.B. (30), "resmi belgede ve mühürde sahtecilik" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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