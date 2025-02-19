Ordu\'da Kar Yağışı Boztepe\'yi Beyaz Örtüyle Kapladı

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ORDU'da etkili olan kar yağışı, kentin doğal seyir terası konumundaki Boztepe'yi beyaz örtüyle kapladı. Okulların da tatil olmasıyla 530 rakımlı Boztepe'ye çıkanlar, karın keyfini çıkardı.

Kentte gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ile şehrin seyir terası olarak nitelendirilen Boztepe, beyaza büründü. Kentte 10 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen okulların 1 gün tatil edilmesiyle Boztepe'ye çıkan çok sayıdaki kişi, kar topu oynayıp, fotoğraf da çektirdi. Çocuklar ise aileleriyle kardan adam yaptı.

'HER YER BEMBEYAZ VE MASAL DİYARI GİBİ'

Yağış sonrası eğlenmek için Boztepe'ye geldiklerini belirten lise öğrencisi Berat Türkmen (16), "Naylon poşetlerle kaydık. Kardan adam yaptık ve kartopu savaşı yaptık. Keyifli bir gün oldu. İnşallah kar yağışı biraz daha devam eder ve daha çok kar yağar" dedi.

Ordu'da öğretmenlik yapan Dilara Çelik (22) ise "Ne zamandır bu kar yağışını bekliyoruz. Kar yağınca hemen buraya koştuk. Şu an her yer bembeyaz ve masal diyarı gibi çok güzel" diye konuştu.

Tayfun Kartal (30) da yağıştan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Kızım ile eğlenmek için dışarı çıktık. Akşam daha fazla kar bekleniyor, yine gelmeyi düşünüyoruz. Kardan adam yaptık, kartopu oynadık ve güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı.

Meteorolojinin hava tahminlerine göre, kent genelinde kar yağışının bugün ve yarın devam edebileceği belirtildi.