Ordu\'da kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yayalara taksi çarptı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçtikleri öne sürülen Suna Köse (59) ile Semiha Başar'a (57) taksi çarptı. Ağır yaralanan Köse ve Başar, tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun yönüne giden Umut Hitaloğlu'nun (21) kullandığı 52 T 0520 plakalı taksi, iddiaya göre yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suna Köse ile Semiha Başar'a çarptı. Köse ile Başar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suna Köse ile Semiha Başar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Köse ile Başar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Taksi şoförü Umut Hitaloğlu ifadesi alınmak üzere Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis kaza ile ilgili inceleme başattı.

Ayrıca, kaza nedeni ile tek şeride düşen yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.