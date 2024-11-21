Ordu\'da Kırtasiye Deposunda Yangın: 14 Kişi Kurtarıldı

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ORDU'da bodrum kattaki kırtasiye deposunda çıkan yangında, duman dolan binada mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınordu ilçesine bağlı Ahmet Cemal Maden Caddesi'nde, 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kırtasiye deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kırtasiye malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında dumanlar, binaya doldu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çevre kontrolünü sağlayıp, üst katlarda mahsur kalan 14 kişiyi evlerinin cam ve balkonlarından tahliye etti. Apartmanın çatı katında bulunan bir kedi de ekipler tarafından kurtarıldı.

Dumanlardan etkilenen bir kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrullah CESUR/ORDU, .