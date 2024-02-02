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Ordu'da kış uykusuna yatamayan ayı dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Ordu'da kış uykusuna yatamayan ayı dron ile görüntülendi

Ordu\'da kış uykusuna yatamayan ayı dron ile görüntülendi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamayan bir ayı, Perşembe Yaylası'nda drone ile çekim yapan bir vatandaşın kamerasına takıldı. Görüntülerde ayının etrafta gezinerek yiyecek aradığı görülüyor.

02.02.2024 12:41
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ORDU'nun Aybastı ilçesinde kış uykusuna yatamayan ayı bir vatandaş tarafından dron ile görüntülendi

Ordu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kış uykusuna yatamayan ayı, yaylada drone ile çekim yapan Murat Em'in kamerasına takıldı. Görüntülere ayının etrafta gezinerek yiyecek aradığı yansıdı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ordu'da kış uykusuna yatamayan ayı dron ile görüntülendi - Son Dakika
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