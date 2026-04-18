Ordu'da Kızıl Geyiklerin Doğaya Salınımı
Ordu'da Kızıl Geyiklerin Doğaya Salınımı

18.04.2026 16:45
16 kızıl geyik, Ordu Mesudiye'de doğal hayatın korunması için doğaya bırakıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla doğaya 16 kızıl geyik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Ulugöl Yaylası'nda düzenlenen programda, 16 kızıl geyiğin içinde olduğu kafesler alana getirildi.

DKMP 11. Bölge ve İl Müdürlüğü ekipleri, bu türün korunması ve doğal yaşam alanlarında popülasyonunun artırılması amacıyla kafeslerdeki kızıl geyikleri doğaya saldı.

GPS vericili tasmaları bulunan geyiklerin, doğadaki hareketleri, adaptasyon süreci ve popülasyon gelişimi takip edilecek.

Programa, Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, DKMP Ordu Müdürü Ersin Çakır ile DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personeli katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mesudiye, Güncel, Çevre, Ordu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Kızıl Geyiklerin Doğaya Salınımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da Kızıl Geyiklerin Doğaya Salınımı - Son Dakika
Advertisement
