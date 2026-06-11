Ordu'da Münazara Yarışması Finali - Son Dakika
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Ordu'da Münazara Yarışması Finali

Ordu\'da Münazara Yarışması Finali
11.06.2026 16:58
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Ordu'da düzenlenen Münazara Yarışması'nda Kabadüz Lisesi birinci, Altaş Koleji ikinci oldu.

Ordu'da liseler arasında düzenlenen "5. Münakaşa Değil, Münazara Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen yarışmaya il genelindeki 134 okul katıldı.

Öğrencilerin düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmelerini, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve hitabet yeteneklerini ortaya koymalarını amaçlayan yarışmada, elemelerin ardından finalde Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Özel Namık Altaş Koleji Fen Lisesi karşı karşıya geldi.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde, belirlenen konu çerçevesinde öğrenciler fikirlerini savundu.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin, "İlimizde genç istihdamının geleceği için hizmet sektörü teşvik edilmelidir" görüşünü savunduğu final karşılaşmasında, Özel Namık Altaş Koleji Fen Lisesi öğrencileri ise "İlimizde genç istihdamının geleceği için tarımsal üretim teşvik edilmelidir" tezini savundu.

Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından en yüksek puanı alan Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Özel Namık Altaş Koleji Fen Lisesi ikinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanları tebrik ederek, programın Ordu'da gerçekleşmesine öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Konuşmanın ardından yarışmanın birincisi ve ikincisi olan takımların okullarına dizüstü bilgisayar ve danışman öğretmenlerine kültür gezisi hediye edildi. Birinci takımdaki her bir öğrenciye 10 bin, ikinci takımdaki her bir öğrenciye de 7 bin lira para ödülü verildi.

Yarışmada, üçüncü olan Ulubey Anadolu Lisesi de ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Kabadüz, Eğitim, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Münazara Yarışması Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gamze Tangi Gamze Tangi:
    valla münazara falan güzel ama bunun yerine bi yazılım yarışması yapsalar daha faydalı olur mu diye düşünüyorum çünkü artık teknolojiyi bilen gençler çok daha değerli olmuş hani tarım vs bunlar da önemli ama programlama öğretse iyicene yapardı bence 0 0 Yanıtla
  • Özgür Koç Özgür Koç:
    çok güzel bi yarışma olmuş gerçekten gençlerin bu tür platformlarda fikirlerini savunması önemli çünkü düşünme becerilerini geliştiriyo ve ileride iş hayatında işine yarayacak bu tür münazara ve konuşma yetenekleri gençleri daha hazır kılıyo hayata 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Dağcı İbrahim Dağcı:
    paraları bi az düşük kalmış gibi geliyor bana ama yine de güzel bi etkinlik yapılmış öğrenciler için iyi 0 0 Yanıtla
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