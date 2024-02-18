Ordu'da ölü yunus balığı sahile vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da ölü yunus balığı sahile vurdu

Ordu\'da ölü yunus balığı sahile vurdu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü yunus balığı sahile vurdu. Altınordu Akyazı sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yunus balığında yara izleri olduğu gözlendi. Durumun bildirilmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, ölü yunus balığını buradan kaldırdı. Vatandaşlar kıyıya vuran ölü yunus balığını cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

18.02.2024 22:36  Güncelleme: 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da ölü yunus balığı sahile vurdu

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü yunus balığı sahile vurdu.

Altınordu Akyazı sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yunus balığında yara izleri olduğu gözlendi. Durumun bildirilmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, ölü yunus balığını buradan kaldırdı.

Vatandaşlar kıyıya vuran ölü yunus balığını cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Akyazı, Ordu, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da ölü yunus balığı sahile vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:18:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da ölü yunus balığı sahile vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement