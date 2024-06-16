Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Galip Yetkin yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçtaki 3 çocuk ile birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından Ordu'daki hastanelere kaldırıldı.

16.06.2024 14:53
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Galip Yetkin (59) yönetimindeki 52 ADB 826 plakalı otomobil, Kirazdere Mahallesi'nde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Mert (15), Poyraz (9) ve Çınar Yetkin (12) ile Aynur Çakmak (77) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ordu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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