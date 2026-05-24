Ordu\'da Otopark Yangını: 3 Araç Zarar Gördü

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü.

Güzelyalı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 7 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otoparktaki 3 otomobilde zarar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.