Ordu\'da Otoparkta Yangın: 3 Araç Hasar Gördü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangın 3 otomobilde hasara neden oldu.
Güzelyalı Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın kapalı otoparkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle 3 araçta hasar oluştuğu belirlendi.
