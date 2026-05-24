Ordu\'da Otoparkta Yangın: 3 Araç Hasar Gördü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangın 3 otomobilde hasara neden oldu.

Güzelyalı Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın kapalı otoparkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle 3 araçta hasar oluştuğu belirlendi.