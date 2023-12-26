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Ordu'da Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Ordu'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi. Kentteki bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, 'şehitlerimize destek, teröre lanet' yürüyüşünde bir araya geldi. Yürüyüşe katılanlar, Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarıyla Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Ordu\'da Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi
26.12.2023 - 20:02,
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Ordu'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Kentteki bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, "şehitlerimize destek, teröre lanet" yürüyüşünde bir araya geldi.

Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarıyla Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunan program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Yürüyüşe, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, İYİ Parti İl Başkanı Melikşah Murat Genç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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