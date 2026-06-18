Ordu'da Samuray Arıları Doğaya Salındı - Son Dakika
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Ordu'da Samuray Arıları Doğaya Salındı

Ordu\'da Samuray Arıları Doğaya Salındı
18.06.2026 12:39
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Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele için 300 bin samuray arısı doğaya bırakılmaya başlandı.

Ordu'da kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için 300 bin samuray arının doğaya bırakılmasına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleştirilen programda, Ordu'da en önemli tarımsal faaliyetin fındık üretimi olduğunu söyledi.

Son yıllarda fındığı tehdit eden istilacı tür kahverengi kokarca ile mücadelenin ön plana çıktığını belirten Ay, bu zararlıya karşı mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yapıldığını vurguladı.

Biyolojik mücadele kapsamında geçen yıl 245 bin samuray arının doğaya salındığına işaret eden Ay, "Bugün ise Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen toplamda 300 bin samuray arısının salımına başlandı. Bu kapsamda mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir." dedi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz ise kahverengi kokarca ile mücadelede bu yıl toplamda 1 milyon 650 bin samuray arının doğaya salınacağını ifade etti.

Deligöz, 2023'ten itibaren doğaya yaklaşık 3 milyon samuray arı salındığını belirterek, "3 milyon rakamı, dünyada samuray arılarının tamamından fazla. Şu anda sahadaki gözlemimiz, samuray arısının çalıştığı yönünde, parazitlemeleri yapıyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm birimlerinin bu işe gönül koyduğunun altını çizen Deligöz, koordineli şekilde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve diğer ilgililer, ilk etapta 35 bin samuray arıyı doğaya bıraktı.

Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında, 300 bin samuray arının bir hafta içinde il genelinde doğaya salınmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Ordu, Son Dakika

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