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Ordu'da seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.
Ordu Çevre Yolu girişinde, Mustafa Çalış'ın kullandığı 52 ABS 138 plakalı hafif ticari aracın motor kısından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücünün yol kenarına çektiği araç kısa sürede alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
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