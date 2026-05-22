Ordu'da Şiddetli Yağışlar Heyelanlara Yol Açtı

22.05.2026 11:51
Ordu'da şiddetli yağış sonucu heyelanlar meydana geldi, Aybastı-Fatsa kara yolu kapandı.

Ordu'da şiddetli yağış bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Kabataş ilçesindeki bazı mahalle yolları ve tarım arazilerinde heyelan meydana geldi.

Aybastı, Kabataş, Çatalpınar ve Fatsa ilçelerinden geçen Bolaman Deresi'nde yağışın ardından debinin yükseldiği görüldü.

Aybastı-Fatsa kara yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, heyelan nedeniyle Aybastı-Fatsa yolunun trafiğe kapandığını, kendilerinin de bölgede gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları için görüştüğünü belirten Gündoğar, heyelanın zaman zaman devam etmesi nedeniyle ekiplerin beklemede olduğunu ifade etti.

Gündoğar, aynı güzergahta ufak çaplı heyelanların da olduğunu dile getirerek, "Yol güzergahında irili ufaklı heyelanlar var. İlçemizde aşırı yağışlardan dolayı 21 mahallemizde ve yaylada su baskınları, heyelanlar yaşadık. Meteorolojiye baktığımızda 10 gün daha yağışlı bir hava gözüküyor. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." dedi.

Gölköy ilçesinde ise Karahasan, Aydoğan ve Alanyurt mahallelerindeki bazı yollarda heyelan meydana geldi.

Çatalpınar ilçesinde de yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

