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Ordu'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki bir mekanda çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Y.Ç. adlı kişi tabancayla ateş ederek Tayfun Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Ordu\'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti
21.01.2024 - 14:59,
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Ordu'da çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki bir mekanda Y.Ç. ile Tayfun Yılmaz arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç'nin tabancayla ateş ettiği Yılmaz yaralandı.

Yılmaz, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Gölköy, Ordu, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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