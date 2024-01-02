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Ordu'da silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbar üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden M.Y.I, E.B. ve S.E. tutuklandı. A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.

Ordu\'da silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
02.01.2024 - 10:17,
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Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbarın ardından gözaltına alınan M.Y.I, A.S, S.E. ile E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y.I, E.B. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçedeki ikametgahlarında dün yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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